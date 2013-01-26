Задержали подозреваемого в тройном убийстве

Об этом сообщил УНИАН источник в Одесском областном Управлении милиции.

По словам собеседника агентства, одесским правоохранителям, открывшим уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) УК Украины, поступили сведения о причастности к убийству двух женщин и мужчины, произошедшем в частном доме на Виноградной улице, 51-летнего гражданина, который после совершения преступления отбыл из Одессы в Житомир.

Житомирские оперативники установили место пребывания подозреваемого, ранее находившегося в гражданском браке с убитой одесситкой, и успешно провели его задержание.

На допросе задержанный сознался в содеянном, указав, что убил 54-летнюю сожительницу, а также ее сына и его подругу на почве возникшей ссоры, сделав несколько выстрелов из обреза охотничьего оружия, а затем нанес ножевые ранения.

Сейчас рассматривается вопрос о конвоировании задержанного в Одессу для участия в следственных действиях, ему угрожает пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 23 января, в частном доме в Малиновском районе Одессы было совершено жестокое убийство троих граждан. На месте происшествия, в доме по Виноградной улице, были обнаружены без признаков жизни тела трех граждан - женщины 1959 г.р., а также девушки 1995 г.р. и парня 1994 г.р. с ножевыми ранениями.