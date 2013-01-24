Водитель катера врезался в теплоход и получил 8 лет

В результате происшествия одна пассажирка катера погибла, еще 12 - получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, кроме того, крымчанин должен выплатить пострадавшим полмиллиона гривен морального и материального ущерба.

Прокуратура доказала вину 25-летнего жителя крымского поселка Новый Свет в нарушении правил безопасности движения водного транспорта (ст. 276 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, теплоход пытался избежать столкновения и даже дал задний ход, тем не менее, катер врезался в него почти лоб в лоб. Погибла туристка из России, пострадали 12 жителей Украины, Белоруссии и РФ.

Госинспекция по безопасности на морском и речном транспорте после этого случая провела внеплановые проверки судов в Крыму.