Посол США и вице-премьер-министр Украины обсудили привлечение инвестиций

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Вице-премьер-министра Украины. «Главная задача власти-создавать условия для развития экономики, для взаимовыгодного сотрудничества отечественного и зарубежного бизнеса. Как государственный менеджер, я всегда готов способствовать реализации конкретных проектов развития. Это касается и финансовых инвестиций и привлечение лучших экспертов и практик », - сказал Александр Вилкул.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт поздравил Александра Вилкула с назначением на высокую государственную должность и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

«Мы будем продолжать наше тесное сотрудничество с Вами, которое длится уже третий год. Меня всегда поражали качественные результаты Вашей работы в должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Я понимаю, что есть много проблем, которые нужно решать. Однако Ваш подход, по моему убеждению, позволит выполнить задачи, поставленные перед Вами руководством государства».

Во время встречи были обсуждены вопросы привлечения американских инвестиций в проекты развития инфраструктуры, транспорта и коммунальной отрасли Украины. «Эффективное сотрудничество украинского и американского бизнеса будет поддержано и в дальнейшем. Ведь совместные проекты - это не только экономический, но и репутационный фактор развития нашего государства », - сказал Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.