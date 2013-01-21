В Испании на вершине горного хребта установлен флаг Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Свободы», невзирая на сложные погодные условия, они поднялись на вершину горного хребта Гвадаррама, который разделяет провинцию Кастилья и Леон с Мадридской автономией, и установили там Государственный флаг Украины.

В акции, организованной ячейкой украинских националистов в Испании при содействии единственной украиноязычной газеты на пиренейском полуострове «The Ukraine times», приняли участие родители, дети и учителя субботних школ имени Героев Крут города Алькоркон и «Свитанок» города Алкала де Энарес Мадридской автономии.

Государственный флаг Украины поднял активный сторонник идеи независимости украинской нации, уроженец Донбасса Роман Шкретко. Одновременно на вершину подняли красно-черный флаг украинской революции (директор школы им. Героев Крут Оксана Копчак) и флаг ВО «Свобода» (представитель партии в Испании Иван Вовк), отмечается в сообщении.

Как заявил соорганизатор акции И.Вовк: «Сегодня мы вместе с вами творим новую страницу истории украинской трудовой миграции в странах Европы – впервые поднимаем флаг Украины ко Дню Соборности на горной вершине вне границ нашего государства, чем заявляем о единстве украинцев во всех странах мира с кровно-духовным сообществом в родной Отчизне».