Одна из жертв 17-летнего грабителя умерла во львовской больнице

Об этом сегодня сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, вторая женщина, 80-летняя жительница Львове, до сих пор находится в больнице. Состояние ее здоровья – стабильно тяжелое.

Обе женщины стали жертвами нападения 17-летнего жителя Трускавца. Их 12 января во Львове на улице Вечевой обнаружили возле Монастыря бенедиктинок без сознания.

Как выяснили правоохранители, потерпевшие не одиноки в перечне тех, кого ограбил и избил 17-летний молодчик. На счете несовершеннолетнего уже пять нападений на женщин.

Сейчас по всем фактам нападений проходит досудебное следствие. Открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). Несовершеннолетний арестован.

Как сообщал УНИАН, 16 января львовские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении разбойного нападения и ограблении двух женщин - прихожанок монастыря.

12 января в центре Львова возле женского Монастыря бенедиктинок на улице Вечевой случайные прохожие нашли двух женщин с многочисленными травмами. Обеих женщин нашли без сознания – одну на лестнице к церкви, вторую – возле припаркованных автомобилей. Известно, что они были прихожанками монастырского храма и шли на утреннюю службу.

По данным милиции, задержанный 17-летний житель города Трускавца избивал и грабил женщин. Награбленное молодчик сдавал в ломбарды, а за полученные деньги развлекался в ночных клубах города. Несовершеннолетний житель города Трускавца - сын обеспеченных родителей. Он совершал преступления преимущественно в центральной части Львова и всегда в утреннее время. При этом он не просто грабил женщин, но и избивал их, получая таким образом от своих жертв информацию относительно пин-кода к банковской карточке или мобильному телефону.