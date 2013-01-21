Украинец на санях с 10 ящиками водки прорывался в Беларусь

Пограничники задержали украинца, который на санях пытался провезти в Беларусь 10 ящиков водки.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что накануне выходных на участке отдела «Пища» Луцкого отряда задержали гражданина Украины. Нарушителя, который тащил сани в сторону государственной границы, пограничный наряд обнаружил и задержал между украинским селом Пулимец и белорусским селом Орхово. 37-летний мужчина вез на санях 10 ящиков водки «Пшеничная» украинского производства. На товар украинец никаких документов не имел.

Задержанного, жителя Шацкого района, вместе с водочными изделиями и санями доставили в пограничное подразделение. Рассмотрение дела в отношении нарушителя состоится в ближайшее время в суде.