На Роттердамском кинофестивале покажут все 20 фильмов Киры Муратовой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкино

Ретроспективная программа будет включать все 20 лент К.Муратовой, созданных ею за 50 лет творчества, начиная от совместной дипломной работы с Александром Муратовым "Возле крутого оврага" (1962) и до последней ленты "Вечное возвращение. Кастинг" (2012), участвовавшей в официальном конкурсе Римского международного кинофестиваля в ноябре 2012 года.

«Ретроспектива-посвящение Кире Муратовой состоится в рамках тематической секции "Новые сигналы" с участием режиссеры», - отмечается в сообщении.

Национальный центр Александра Довженко предоставил организаторам ретроспективы пленки к 16 из 20 фильмов К.Муратовой, которые хранятся в архиве Центра.