На Роттердамском кинофестивале покажут все 20 фильмов Киры Муратовой
03:28, 19 января 2013Общество
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В рамках 42-го Роттердамского международного кинофестиваля, который пройдет с 23 января по 3 февраля, будет представлена первая за пределами Украины и России полная ретроспектива фильмов украинского режиссера Киры Муратовой.
Режиссер и сценарист Кира Муратова в первый день работы над новым фильмом, 2 октября 2011 г.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкино
Ретроспективная программа будет включать все 20 лент К.Муратовой, созданных ею за 50 лет творчества, начиная от совместной дипломной работы с Александром Муратовым "Возле крутого оврага" (1962) и до последней ленты "Вечное возвращение. Кастинг" (2012), участвовавшей в официальном конкурсе Римского международного кинофестиваля в ноябре 2012 года.
«Ретроспектива-посвящение Кире Муратовой состоится в рамках тематической секции "Новые сигналы" с участием режиссеры», - отмечается в сообщении.
Национальный центр Александра Довженко предоставил организаторам ретроспективы пленки к 16 из 20 фильмов К.Муратовой, которые хранятся в архиве Центра.
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