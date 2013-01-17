Председатель ВСЮ предлагает уволить судью, оправдавшего педофила

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Высшего совета юстиции, из средств массовой информации ВСЮ стало известно, что «судьей Приднепровского районного суда г. Черкасс Бурлакой А.И. 13 июля 2012 года был вынесен приговор по уголовному делу по обвинению Пархомчука М.М. в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 155 Уголовного кодекса Украины (о совершении половых действий в отношении малолетнего лица лицом, на которого возложена обязанность его воспитания). Судебный процесс проходил под пристальным вниманием общества, ведь речь шла не только о факте половых действий осужденного в отношении восьмилетнего ребенка, но и о насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом с применением физического и психологического насилия».

В то же время, на основании статьи 75 УКУ, приговором Приднепровского районного суда г. Черкасс осужденный был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

Приговор был обжалован прокурором и потерпевшей стороной. В соответствии с приговором Апелляционного суда Черкасской области, апелляция была удовлетворена частично, а приговор в части назначения наказания, решения гражданского иска о возмещении морального вреда потерпевшему, взыскании судебных расходов – отменен.

Коллегия судей Апелляционного суда Черкасской области пришла к заключению, что при назначении наказания осужденному судом первой инстанции не были учтены требования статей 65-67 Уголовного кодекса Украины и Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 24 октября 2003 года № 7 «О практике назначения судами уголовного наказания», в том числе то, что за указанное преступление, которое принадлежит к тяжким, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, не был решен вопрос возмещения нанесенного преступлением вреда, не учтена повышенная социальная опасность осужденного, а следовательно, немотивовано решен вопрос о возможности его исправления без изоляции от общества.

Председатель Высшего совета юстиции В.Колесниченко после проведения проверки пришел к заключению, что действия судьи вызывают сомнение в его объективности, беспристрастии и независимости, и в соответствии с частью второй статьи 32 Закона Украины «О Высшем совете юстиции» внес предложение о внесении представления об освобождении указанного судьи от должности за нарушение присяги. Окончательное решение по этому вопросу будет принято Высшим советом юстиции.