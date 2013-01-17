В Минагрополитики поняли, что покупатель должен платить за курятину, а не за воду

Продукция отечественного птицеводства станет более конкурентоспособной на внешнем рынке, если в Украине будет установлен единый показатель содержания влаги. Кроме того, нормирования содержания влаги поможет защитить украинского потребителя от мяса с повышенным его уровнем - отечественного и того, что импортируется.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, количество влаги в мясе птицы зависит от способа охлаждения тушек. При гидроаерозольном способе охлаждения, который применяется в странах ЕС, ее втрое меньше, чем при охлаждение тушек погружением в холодную воду, как это обычно происходит в Украине.

На сегодня в странах ЕС установлены четкие требования к мясу птицы (Регламент 543/2008). Так, показатель массовой доли влаги, выделяемой при размораживании мяса, для тушек с вложенным потрохами и охлажденных в гидроаерозоли, составляет 3,3%, а для аналогичных тушек, но охлажденных в ваннах с водой, - 5,1%.

Учитывая, что ряд отечественных предприятий применяют процесс охлаждения тушек путем погружения их в холодную воду, показатель 4% будет установлен с учетом необходимого подготовительного периода для адаптации технологических процессов на этих предприятиях.

Таким образом, установление единого показателя позволит повысить конкурентоспособность продукции птицеводства, которая поступает на внутренний рынок. Покупатель должен платить за мясо, а не за воду.

Единственная норма содержания влаги в курятине повысит и ее конкурентоспособность на внешнем рынке.