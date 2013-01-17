В киевском парке им. Пушкина стартует выставка-ярмарка «Мир меха»

С 24-го по 27-ое января в "АККО Интернешнл" ( парк им.Пушкина, пр.Победы, 40б)

пройдет выставка - ярмарка "Мир Меха". На выставке будут представлены все модели текущего года, будет предложен большой выбор меховых, кожаных изделий, а также аксессуары из кожи и меха.

Женский ассортимент: шубы, полушубки, меховые жилеты, головные уборы, др. из норки, шиншиллы, каракуля, енота, мутона, кролика.

Мужской ассортимент: куртки, дубленки, головные уборы, аксессуары из кожи и меха.

А также, перчатки, сумки, ремни и многое другое.

Производители: Украина, Россия, Польша, Греция, Китай и др.

Если вы мечтаете о красивой изысканной шубке, посетите нашу выставку и вы останетесь довольными!

Дорогие мужчины балуйте своих женщин, а также не забудьте про себя! Будьте красивыми!

Выставка будет работать с 24-го по 27-ое января с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.

Более детальная информация по тел:(063)-237-85-38, (044)-246-67-67,

Е-Mail: aurica.t@mail.ru

Сайт www.vybir.kiev.ua