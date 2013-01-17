В Кременчуге умер американский пилот

Как рассказал корреспонденту УНИАН начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев, пилот приехал чтобы пройти обучение на курсах повышения квалификации в Кременчугском летном колледже.

По его словам, после занятий мужчина вернулся в отель, где ему стало плохо в фойе. В отель сразу же была вызвана скорая помощь, однако смерть пациента наступила до приезда врачей.