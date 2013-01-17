Винницкий губернатор просит пустить самолет на Москву

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, об этом шла речь, сегодня, 17 января, в ходе встречи руководителя области с директором авиакомпании «Мотор Сич» Геннадием Масловым по организационным вопросам открытия авиасообщения «Винница - Москва».

Согласно сообщению, И.Мовчан считает, что организация этого рейса сделает регион инвестиционно привлекательней и позволит развивать систему авиаперевозок, учитывая, что анализ региональных перевозок показал, что самый большой пассажирский поток наблюдается именно в столицу Российской Федерации. «Если обеспечим серьезный подход к реализации этого проекта, то сможем наполнить рейс, а значит - сделать первые шаги для стабилизации такой работы в дальнейшем», - сказал он.

Председатель облгосадминистрации также определил приоритетные направления развития региональных авиаперевозок - Москва, Крым, Краков и Лодзь - и поручил за несколько месяцев провести соответствующую подготовительную работу, отработать частоту рейсов и систему продажи билетов. «Нужно разработать четкий план подготовки, выписать систему работы с туристическими компаниями, чтобы уже в конце апреля - начале мая текущего года осуществить первый авиарейс сообщением Винница - Москва», - поставил задачу И.Мовчан.

Предполагается, что проект будет реализовываться на условиях софинансирования, а перевозки обеспечивать самолет АН-140.

Как сообщал УНИАН, депутаты Винницкого областного совета увеличили уставный фонд коммунального предприятия «Аэропорт Винница» на 8,82% или на 1 млн грн - до 12,341 млн грн.

Справка УНИАН. Винницкий аэропорт построен в 1983 году, с 1999 года его эксплуатация почти прекратилась. В последние годы осуществлена частичная реконструкция аэровокзального комплекса (объем инвестиций составил более 8 млн грн).

С мая 2008 г. Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту "Винница" на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов, а с декабря 2008 г. открыт международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту "Винница" (Винницкая область).

В настоящее время регулярные рейсы из аэропорта "Винница" не осуществляются.

Авиакомпания АО «Мотор Сич» создана в 1984 году и является одним из подразделений в составе ПАО "Мотор Сич" Украина (г. Запорожье). Оснащена пассажирскими и транспортными самолетами и вертолетами, экипажи которых имеют все необходимые сертификаты и лицензии, позволяющие обеспечивать доставку людей и грузов. Самолетный парк авиакомпании составляют: Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74 ТК-200, Ан-140.