В Киеве бизнесмен угрожал сжечь себя возле Администрации Президента

В Киеве задержан каневский предприниматель, который угрожал самосожжением возле Администрации Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в г. Киеве, сегодня в 15.00 частный предприниматель вместе со своей семьей организовал несанкционированную акцию протеста на улице Банковой, выражая несогласие с деятельностью должностных лиц Каневского горсовета. При этом он заявлял о своей готовности к самосожжению.

Как отметили в милиции, с целью пресечения административного правонарушения относительно порядка организации проведения собраний, митингов и пр., предпринимателя доставили в Печерское райуправление милиции. Там в отношении него составили административный протокол и отпустили.