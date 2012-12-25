Учительница, которую выселяют из квартиры на Печерске, угрожает самосожжением

Учительница Нина Москаленко заявляет, что совершит акт самосожжения, если апелляционный суд оставит в силе решение Печерского районного суда Киева о выселении ее из собственного дома в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде Украины, который проводился при участии народного депутата Владимира Арьева.

«Уже 8 месяцев меня терроризируют. Я не виновна, что я всю жизнь прожила на Печерске, и кому-то понравилась сейчас очень моя земля», - заявила Н.Москаленко.

«Если Апелляционный суд оставит в силе решение судьи Вовка, то я приду в Верховную Раду, обольюсь бензином и подожгу себя», - добавила она.

Женщина также опровергла сообщение правоохранительных органов о предоставлении ей охраны.

По ее словам, когда рейдеры захватывали ее землю, то заявляли, что ей не под силу «воевать с народным депутатом Грицаком из Партии регионов». Она отметила, что пыталась встретиться с Василием Грицаком. Учительница предположила, что его могли оговорить, и он не имеет никакого отношения к конфликту вокруг ее земли. Женщина добавила, что хотела встретиться с ним, обсудить ситуацию, но ей не удалось этого сделать. По словам Н.Москаленко, после этих обращений ей «стало еще хуже».

В свою очередь В.Арьев заявил, что ряд народных депутатов готов обратиться с представлением в Высший совет юстиции, в Высшую квалификационную комиссию судей относительно привлечения судьи Печерского суда Сергея Вовка к дисциплинарной ответственности за принятие незаконного решения о выселении учительницы из ее дома.

По информации СМИ, киевская учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. Землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже на протяжении года. Ориентировочно участок в 20 соток на Печерских холмах оценивают в три миллиона долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец другой трети дома неизвестен. Однако с апреля от этого владельца в адрес Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Вместо этого милиция возбудила против нее ряд уголовных дел.

В декабре этого года судья Печерского райсуда Сергей Вовк вынес решение о выселении Н.Москаленко, ее сына и матери.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, прокуратура Киева обязала милицию круглосуточно охранять дом по переулку Землянскому, 14, где проживает учительница Н.Москаленко.

Кроме того, прокуратура требует привлечь к ответственности работников Печерского райуправления милиции, которые не рассмотрели должным образом обращения Н.Москаленко и не обеспечили восстановление ее конституционных прав.

«Установлено, что Н.Москаленко на протяжении последних нескольких месяцев шесть раз обращалась в Печерское райуправление милиции с заявлениями о подделке документов на наследство, блокировании неизвестными лицами прохода к ее дому, разрушении забора и разбитии окон, а также о повреждении неизвестными сети электроснабжения, отравлении ее собаки и об угрозах, которые поступают в ее адрес от неустановленных лиц.

Как выяснилось, все заявления Н.Москаленко милицией были внесены в Единый реестр досудебных расследований, однако необходимые меры по установлению лиц, причастных к совершению этих правонарушений, а также безопасному ее проживанию не предприняты. Обращения учительницы длительное время оставались непроверенными», - сообщала пресс-службы прокуратуры.