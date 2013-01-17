Космическое агентство Украины закупило газ по космической цене
Государственное космическое агентство Украины закупило на свои потребности природный газ по цене 818 дол. США за 1000 кубометров.
Об этом пишет ресурс «Наші гроші» со ссылкой на «Вісник державних закупівель».
В частности, Национальный центр управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины 9 января по результатам тендера заключил соглашение с компанией «Новые идеи» на поставки природного газа на 183,4 тыс. грн. На протяжении 2013 года фирма должна обеспечить поставки 28 тыс. кубометров газа для Национального центра, который находится в Крыму близ Евпатории, – в селе Витино Сакского района.
Закупка финансируется из государственного бюджета.
Национальный центр управления и испытаний космических средств был создан в 1996 году для управления космическими аппаратами в рамках национальных и международных космических программ. Кроме того, центр занимается проведением научных исследований дальнего космоса, геофизическим мониторингом и испытаниями космической техники.
Директором евпаторийского ООО «Новые идеи» с уставным капиталом 53 тыс. грн является Владимир Евтушенко. Он же в 2012 году был директором еще одной фирмы из Евпатории – ООО «Конгломерат-2011», которая была единственным конкурентом на тендере. Эта компания зарегистрирована на Юрия Церетели из Макеевки.
Как напоминают “ Наші гроші ”, коммунальные и государственные учреждения в этом году заказывают газ в среднем по 500-600 дол. за тысячу кубометров. Так, например, Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького покупал газ по 503 дол., Мостиский горсовет Львовской области – 592 дол., Хмельницкий национальный университет – по 588 дол. В этих случаях поставщиками являются местные облгазы, а торги проводятся по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника».
Вместе с тем Нацкомиссия по регулированию энергетики 28 декабря утвердила на 2013 год предельный уровень цены на природный газ для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, на уровне 3 509 грн. (около 438 дол.) за 1000 куб. м без учета НДС и других сборов. Эта же цена газа для госучреждений была и в прошлом году.
В государственный бюджет заложена среднегодовая цена российского газа 421 дол. за тысячу кубометров.