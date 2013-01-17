Космическое агентство Украины закупило газ по космической цене

Об этом пишет ресурс «Наші гроші» со ссылкой на «Вісник державних закупівель».

В частности, Национальный центр управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины 9 января по результатам тендера заключил соглашение с компанией «Новые идеи» на поставки природного газа на 183,4 тыс. грн. На протяжении 2013 года фирма должна обеспечить поставки 28 тыс. кубометров газа для Национального центра, который находится в Крыму близ Евпатории, – в селе Витино Сакского района.

Закупка финансируется из государственного бюджета.

Национальный центр управления и испытаний космических средств был создан в 1996 году для управления космическими аппаратами в рамках национальных и международных космических программ. Кроме того, центр занимается проведением научных исследований дальнего космоса, геофизическим мониторингом и испытаниями космической техники.

Директором евпаторийского ООО «Новые идеи» с уставным капиталом 53 тыс. грн является Владимир Евтушенко. Он же в 2012 году был директором еще одной фирмы из Евпатории – ООО «Конгломерат-2011», которая была единственным конкурентом на тендере. Эта компания зарегистрирована на Юрия Церетели из Макеевки.

Как напоминают “ Наші гроші ”, коммунальные и государственные учреждения в этом году заказывают газ в среднем по 500-600 дол. за тысячу кубометров. Так, например, Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького покупал газ по 503 дол., Мостиский горсовет Львовской области – 592 дол., Хмельницкий национальный университет – по 588 дол. В этих случаях поставщиками являются местные облгазы, а торги проводятся по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника».

Вместе с тем Нацкомиссия по регулированию энергетики 28 декабря утвердила на 2013 год предельный уровень цены на природный газ для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, на уровне 3 509 грн. (около 438 дол.) за 1000 куб. м без учета НДС и других сборов. Эта же цена газа для госучреждений была и в прошлом году.

В государственный бюджет заложена среднегодовая цена российского газа 421 дол. за тысячу кубометров.