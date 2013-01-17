Оформить покупку автомобиля стало дороже

Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление от 1998 года и установил три размера ставок сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при купле-продаже или обмене автомобиля, вместо одного. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, размеры ставок пенсионного сбора зависят от стоимости легкового автомобиля, указанной в договоре купле-продажи, справки-счета торговых операций, договора обмена, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости автомобиля или других документов, подтверждающих стоимость автомобиля.

В частности, ставка в 3% устанавливается для случаев, когда стоимость автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января отчетного года.

Ставка в 4% устанавливается для случаев, когда стоимость автомобиля колеблется от 165 до 290 размеров прожиточного минимума.

Ставка 5% устанавливается, если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума.

При этом, согласно постановлению, суммы сбора платятся на бюджетные счета, открытые в управлениях Госказначейства, по месту проведения первичной государственной регистрации автомобиля в Украине и зачисляются в общий фонд государственного бюджета.

Ранее размер пенсионного сбора составлял 3% вне зависимости от стоимости автомобиля, а суммы уплаченных сборов аккумулировались в специальном фонде государственного бюджета.