СМИ: Налог на землю хотят повысить втрое

Повышение земельного налога не коснется агрохолдингов, а в первую очередь ударит по частным землевладельцам, которые самостоятельно обрабатывают свои паи, отмечают эксперты. Поскольку рост платы несопоставим с ростом их доходов, возможны социальные протесты, сообщает Коммерсант.

Министерство финансов подготовило изменения в Налоговый кодекс, которыми предложило пересмотреть ставки платы за землю с 1 января 2014 года, повысив их втрое.

Сейчас ставка налога для пашни, сенокосов и пастбищ составляет 0,1% от нормативной денежной оценки за 1 га, то есть более 20 грн при средней по Украине нормативной оценке в 20,6 тыс. грн на 1 января 2012 года. Однако уже через год плата может составить минимум 68 грн.

К участкам сельхозугодий с многолетними насаждениями будет применяться ставка 0,09% вместо 0,03%. По этой же ставке будет взиматься налог с пользователей лесных земель, которые сейчас перечисляют лишь плату за специальное использование лесных ресурсов. Кроме того, предложено поднять ставку на все остальные категории земель с 1% до 3% от суммы нормативной оценки участка несельскохозяйственного назначения.

Одновременно Минфин предлагает лишить льгот по уплате земельного налога — которые должны были действовать до 2015-2016 годов — космическую, судно-, самолетостроительную отрасль, а также субъектов кинематографии.

Инициатива Минфина не коснется крупных агрохолдингов, отмечают эксперты. Их арендная плата — 3-12% от нормативной оценки земли — сейчас выше ставки земельного налога, который при этом включен у них в фиксированный сельскохозяйственный налог.

В первую очередь новые ставки налога отразятся на частных землевладельцах, которые самостоятельно обрабатывают участки и не сдают их в аренду. Их намного меньше, чем крупных сельхозпроизводителей, говорит господин Рабошук, поэтому значительных денежных поступлений в местные бюджеты не ожидается.

Эксперты отмечают, что до сих пор власть увеличивала поступления земельного налога только за счет завышения базы налогообложения. "Простое увеличение ставки налога без стимулов еще раз подтверждает его фискальную цель,— считает господин Кобылянский.— Кроме того, в последние годы местные органы власти стали чаще использовать возможность пересмотра нормативной оценки земли. В Киеве несколько лет назад ее повысили втрое, а в Любарцах, которые находятся в Киевской области,— подняли в десятки в декабре раз". Он предполагает, что новая инициатива является попыткой государства подтолкнуть крестьян к передаче их земель в аренду крупным собственникам и отказу от самостоятельного использования. Учитывая, что Минфин предлагает втрое — до 3% — поднять арендную плату за земли государственной и коммунальной собственности, многие ее арендаторы будут отказываться от лишних участков. "Эффект будет отрицательный, они не смогут платить эти налоги и начнут отказываться от земель",— сообщил собеседник в Госземе.