UniCredit опровергла слухи об уходе из Украины

На украинском рынке UniCredit представлена двумя учреждениями - шестым по размеру активов «Укрсоцбанком», на покупку которого потратила в 2008 году около 2 млрд долл., и 34-м по размеру активов «УниКредит Банком».

"Мы в Украине и хотим оставаться в Украине", - сказал банкир на пресс-конференции в Вене.

Из-за долгового кризиса в еврозоне и неоправдавшихся надежд на быстрое восстановление развития украинской экономики после кризиса 2008-2009 годов ряд европейских банков в прошлом году сократили свой бизнес на рынке Украины с населением 45,6 миллиона.

Немецкий Commerzbank продал банк «Форум», австрийский Erste сообщил о продаже одноименной "дочки", шведские SEB и Swedbank продали розничные бизнесы, сосредоточившись на обслуживании корпоративных клиентов.

В декабре прошлого года группа UniCredit, представленная в ряде стран бывшего СССР, сообщил о намерении продать - дешевле цены приобретения - свой «АТФ-банк» в Казахстане.

Справка УНИАН. Международная банковская группа UniCredit является одной из крупнейших мировых финансовых организаций, которая работает в 22 странах Европы и еще в 27 странах мира. Штаб-квартира группы находится в итальянском городе Милан.

В Центральной и Восточной Европе группа имеет крупную банковскую сеть, представленную более 4 тыс. отделений и офисов.