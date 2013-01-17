Официальный курс валют на 17 января

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 16 января – 799.3000) 100 EUR – 1061.2306 (на 16 января – 1065.2271) 10 RUR – 2.6345 (на 16 января – 2.6418) Все курсы валют на 17 января

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