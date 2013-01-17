Подполковника милиции уволили за фальшивый диплом об образовании

Как сообщили в пресс-группе Управления службы безопасности Украины в Донецкой области, сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность 45-летнего гражданина Украины, который в 1999 году приобрел фальшивый диплом Горловского автодорожного института. В дальнейшем злоумышленник использовал поддельный документ при трудоустройстве на офицерскую должность в одном из структурных подразделений Главного управления МВД Украины в Донецкой области. Офицерскую должность он незаконно занимал более 13 лет, принимая при этом управленческие решения, и на момент разоблачения дослужился до подполковника.

Ворошиловский районный суд г. Донецка признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины, но в связи с истечением срока давности совершения преступления, т.е. в соответствии с п.2 ч.1 ст.49 УК, освободил его от уголовной ответственности.

Правонарушитель уволен из правоохранительных органов.