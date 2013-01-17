Эксперт: туристический сезон из-за «АэроСвита» не пострадает

Такое мнение УНИАН высказал глава всеукраинской Ассоциации туроператоров Украины Игорь Голубаха.

«На туристический сезон 2013 года ситуация с «АэроСвитом» не повлияет. Банкротство компании произошло в период низкого спроса. По тем направлениям, которые используются в массовом туризме, чартерные полеты были выполнены, все туристы были отвезены и вывезены. Все летние программы, которые будут составляться в дальнейшем, будут верстаться как на парке самолетов чартерных авиакомпаний, например, «Роза ветров», так и на парке МАУ, удовлетворяющих те потребности туроператоров, которые на сегодня есть», - сказал он.

По оценке И.Голубахи, «никто из туроператоров, которые работали с «АэроСвитом» не рассчитывает на какие-то моральные компенсации».

В то же время, он отметил, что убытки от банкротства «АэроСвита» для туристических операторов может оцениваться «в размерах 1-2 компаний до 50-100 тыс. долларов».

«Это небольшие деньги. Пока мы видим, что никто из туроператоров не жалуется и не плачет. Никаких экономических потрясений в туристической отрасли в связи с банкротством «АэроСвита» не наблюдается», - сказал он.

Кроме того, И.Голубаха отметил, что авиакомпании, которые принимают участие в вывозе пассажиров «АэроСвита» таким образом «привлекают к себе будущих постоянных клиентов».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.