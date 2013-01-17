Эксперт: туристический сезон из-за «АэроСвита» не пострадает

00:57, 17 января 2013
Общество
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Банкротство «АэроСвита» не окажет существенного влияния на туристический сезон 2013 года.

Глава всеукраинской Ассоциации туроператоров Украины Игорь Голубаха

Такое мнение УНИАН высказал глава всеукраинской Ассоциации туроператоров Украины Игорь Голубаха.

«На туристический сезон 2013 года ситуация с «АэроСвитом» не повлияет. Банкротство компании произошло в период низкого спроса. По тем направлениям, которые используются в массовом туризме, чартерные полеты были выполнены, все туристы были отвезены и вывезены. Все летние программы, которые будут составляться в дальнейшем, будут верстаться как на парке самолетов чартерных авиакомпаний, например, «Роза ветров», так и на парке МАУ, удовлетворяющих те потребности туроператоров, которые на сегодня есть», - сказал он.

По оценке И.Голубахи, «никто из туроператоров, которые работали с «АэроСвитом» не рассчитывает на какие-то моральные компенсации».

В то же время, он отметил, что убытки от банкротства «АэроСвита» для туристических операторов может оцениваться «в размерах 1-2 компаний до 50-100 тыс. долларов».

«Это небольшие деньги. Пока мы видим, что никто из туроператоров не жалуется и не плачет. Никаких экономических потрясений в туристической отрасли в связи с банкротством «АэроСвита» не наблюдается», - сказал он.

Кроме того, И.Голубаха отметил, что авиакомпании, которые принимают участие в вывозе пассажиров «АэроСвита» таким образом «привлекают к себе будущих постоянных клиентов».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

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