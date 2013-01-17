Грабитель избил прихожанок монастырского храма

Об этом сообщил УНИАН начальник ГУ МВД Украины в Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк.

Он отметил, что задержанный - житель Львовской области.

На данное время проводятся мероприятия по установлению его причастности к совершению других подобных преступлений.

Как рассказала УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области Светлана Добровольская, 12 января в центре Львова возле женского монастыря Бенедиктинок на улице Вечевой случайные прохожие нашли двух женщин с многочисленными травмами в обморочном состоянии.

„Обеих женщин нашли в обморочном состоянии – одну на лестнице к церкви, другую – возле припаркованных автомобилей. Их личности уже установлены, одной пострадавшей 80 лет, а другой – 46. Известно, что они были прихожанками монастырского храма, и шли на утреннюю службу”, - рассказала С.Добровольская.

По ее словам, одну из женщин обнаружил на лестнице прохожий, и позвал на помощь. Когда же монашки вышли встречать карету скорой помощи для этой пострадавшей, то увидели еще одну женщину возле автомобилей.

“Они до сих пор без сознания. Их жестоко избили”, - отметила С.Добровольская, добавив, что у обеих потерпевших зафиксированы черепно-мозговые травмы и множественные ушибы на лицах.