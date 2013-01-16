В Луганске несколько часов горел склад лакокрасочных материалов
08:35, 16 января 2013Общество
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Огнем повреждена кровля склада на площади около 300 кв. м и частично лакокрасочные материалы.
Огнем повреждена кровля склада на площади около 300 кв. м
Во вторник в 22.15 в Луганске в одноэтажном складском помещении ООО “Стройхимсервис”, где хранились лакокрасочные материалы, в результате нарушения эксплуатации печного отопления возник пожар.
Сегодня в 2.00 пожар был ликвидирован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля склада на площади около 300 кв. м и частично лакокрасочные материалы.
На месте события происшествия оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Луганской области.
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