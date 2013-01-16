В Луганске несколько часов горел склад лакокрасочных материалов

Во вторник в 22.15 в Луганске в одноэтажном складском помещении ООО “Стройхимсервис”, где хранились лакокрасочные материалы, в результате нарушения эксплуатации печного отопления возник пожар.

Сегодня в 2.00 пожар был ликвидирован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля склада на площади около 300 кв. м и частично лакокрасочные материалы.

На месте события происшествия оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Луганской области.