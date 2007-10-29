В список ста гениев современности попал один украинец (фото)

12:19, 29 октября 2007
Общество
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Наибольшее количество приходится на США

Народный украинский художник, лауреат Шевченковской премии, Иван Марчук. Фото УНИАН
Консалтинговая компания Synectics составила список ста ныне живущих гениев. Как сообщает газета The Telegraph, первое место списка разделили швейцарский химик Альберт Хоффман и британский компьютерный гений Тим Бернерс-Ли. Хоффман, которому сейчас 101 год, известен широкой публике как изобретатель ЛСД, а Бернерс-Ли - как один из изобретателей сети Интернет.

В соответствии с исследованием, наибольшее количество современных гениев приходится на США - в опубликованном в понедельник списке их 43. На втором месте британцы - 24 человека.

В сотню гениев попал украинский художник и скульптор Иван Марчук – 72 место. В список вошли трое россиян, гениями признаны математик Григорий Перельман, занявший в рейтинге девятое место, шахматист Гарри Каспаров с 25 местом и создатель самого известного в мире автомата Михаил Калашников, оказавшийся на 83 строчке, отмечает Лента.ру.

Также в рейтинге есть представители ЮАР, Бразилии, Китая, Ирана, Японии, Ирландии, Польши, Германии, Канады, Филиппин, Вьетнама, Испании, Голландии, Индии, Новой Зеландии, Австралии и Норвегии.

В списке гениев значится 15 женщин, в том числе создательница "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и актриса Мерил Стрип. Немало здесь и людей, причастных к поп-культуре, например, музыканты Пол Маккартни и Дэвид Боуи, режиссер Квентин Тарантино, писатель Стивен Кинг. Гениями признаны также Далай-Лама, Нельсон Мандела и Осама бин Ладен, профессия которого обозначена словом "исламист".

Рейтинг ста гениев современности составлен компанией Synectics на основе многоступенчатого исследования, включающего проведенный летом 2007 года опрос 4 тысяч британцев.

 

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