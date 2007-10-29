В список ста гениев современности попал один украинец (фото)

Консалтинговая компания Synectics составила список ста ныне живущих гениев. Как сообщает газета The Telegraph, первое место списка разделили швейцарский химик Альберт Хоффман и британский компьютерный гений Тим Бернерс-Ли. Хоффман, которому сейчас 101 год, известен широкой публике как изобретатель ЛСД, а Бернерс-Ли - как один из изобретателей сети Интернет.

В соответствии с исследованием, наибольшее количество современных гениев приходится на США - в опубликованном в понедельник списке их 43. На втором месте британцы - 24 человека.

В сотню гениев попал украинский художник и скульптор Иван Марчук – 72 место. В список вошли трое россиян, гениями признаны математик Григорий Перельман, занявший в рейтинге девятое место, шахматист Гарри Каспаров с 25 местом и создатель самого известного в мире автомата Михаил Калашников, оказавшийся на 83 строчке, отмечает Лента.ру.

Также в рейтинге есть представители ЮАР, Бразилии, Китая, Ирана, Японии, Ирландии, Польши, Германии, Канады, Филиппин, Вьетнама, Испании, Голландии, Индии, Новой Зеландии, Австралии и Норвегии.

В списке гениев значится 15 женщин, в том числе создательница "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и актриса Мерил Стрип. Немало здесь и людей, причастных к поп-культуре, например, музыканты Пол Маккартни и Дэвид Боуи, режиссер Квентин Тарантино, писатель Стивен Кинг. Гениями признаны также Далай-Лама, Нельсон Мандела и Осама бин Ладен, профессия которого обозначена словом "исламист".

Рейтинг ста гениев современности составлен компанией Synectics на основе многоступенчатого исследования, включающего проведенный летом 2007 года опрос 4 тысяч британцев.