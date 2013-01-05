В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, завтра на дорогах страны ожидается гололедица.

В Карпатском регионе, днем и в южных областях и в Крыму отдельные порывы ветра 15-18 м/с.

В восточной и южной частях местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.