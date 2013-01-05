В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
19:44, 05 января 2013Общество
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В Украине на воскресенье, 6 января, объявлено штормовое предупреждение.
На 6 января объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, завтра на дорогах страны ожидается гололедица.
В Карпатском регионе, днем и в южных областях и в Крыму отдельные порывы ветра 15-18 м/с.
В восточной и южной частях местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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