В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

19:44, 05 января 2013
Общество
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В Украине на воскресенье, 6 января, объявлено штормовое предупреждение.

Сніг, дощ

Как сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, завтра на дорогах страны ожидается гололедица.

В Карпатском регионе, днем и в южных областях и в Крыму отдельные порывы ветра 15-18 м/с.

В восточной и южной частях местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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