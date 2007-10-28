На Луганщине горит шахта: проводится экстренная эвакуация 500 горняков

В Луганской области из-за пожара на шахте им. Фрунзе проводится экстренная эвакуация около 500 горняков.

Как сообщили УНИАН в центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 11.07 28 октября на шахте им. Фрунзе (ГП «Ровенькиантрацит») на горизонте 870 метров произошел пожар. В связи с этим проводится эвакуация около 500 горняков рабочей смены. Одновременно члены шахтной горноспасательной команды проводят тушение пожара водой. На шахту прибыли подразделения горноспасателей и готовятся к спуску в аварийную выработку.

Данных о пострадавших пока не поступало.