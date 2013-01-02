В Донецкой области осуждены участники банды
23:00, 02 января 2013Общество
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В Донецкой области по материалам управления по борьбе с организованной преступностью осуждены участники вооруженной банды, которые в течение 2008-2011 годов совершали разбойные нападения на территории области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, за годы существования банды ее участники совершили, по меньшей мере, 12 разбойных нападений на владельцев торговых и развлекательных заведений, во время которых они завладели средствами и имуществом на сумму более 150 тыс. грн.
Благодаря профессиональным действиям работников УБОП банда ликвидирована, ее участники привлечены к уголовной ответственности. Члены преступной группировки получили по пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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