Балаклавскую бухту оккупировали миллионы медуз

Медуз так много, что в теплой прибрежной зоне не видно дна. Издалека поверхность воды кажется покрытой тонким льдом.

По мнению ученых, медуз принес в бухту южный ветер. Когда его направление изменится, они уйдут обратно в глубину моря, информируют Вести.Ru. Кроме того, у медуз сейчас период размножений.

Жители Севастополя и туристы специально приходят посмотреть на необычное явление. Морских жителей так много, что в теплой, прибрежной зоне не видно дна. Особенно довольны рыбаки: на медузу охотится морской окунь, и сейчас его можно ловить прямо с пирсов.

Комментируя природное явление, вызывающее у гостей Балаклавской бухты восторг, старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей, Сергей Хворов, пояснил: ”Это случается примерно два раза в год”. Медуз в бухте настолько много, что издалека поверхность воды кажется покрытой тонким льдом.

На этот зрительный обман "покупаются» многие гости. Возможно, их реакция объясняется привычным взгляду видом замерзших водоемов, что для многих стран, где сейчас в большинстве районов температура не поднимается выше минус десяти градусов, норма.