Жители Новобогдановки жалуются Шуфричу на круглосуточные взрывы

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ направил на территорию 275-й артиллерийской базы Минобороны специальную комиссию для изучения фактов, приведенных в заявлении жителей Новобогдановки Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, Н.ШУФРИЧ сказал: «Я с уважением отнесусь к любой информации касательно работ в Новобогдановке, если она будет обоснована. Но если факты, приведенные в заявлении жителей посилка, не подтвердятся, я не исключаю обращения в правоохранительные органы для изучения обстоятельств и мотивации подобных заявлений, а также принятия соответствующих мер по привлечению к ответственности за дезинформацию. Спекулировать на проблеме Новобогдановки я никому не позволю».

Министр также заметил, что согласно докладам, которые ему делают ежедневно, в данное время темпы подрывов снарядов на полигоне под Новобогдановкой вдвое меньше, чем полгода назад до приостановления работ.

Как сообщал УНИАН, жители Новобогдановки требуют от властей переселить их в другие населенные пункты.

По словам жительницы Новобогдановки Наталии ТИМОФЕЕВОЙ, несмотря на то, что МЧС должно проводить подрывы боеприпасов с 15.00 до 18.00, взрывы на полигоне происходят “круглосуточно”. Она отметила, что люди требуют перенести место утилизации боеприпасов, поскольку в результате взрывов в воздух поднимаются вредные вещества. Н.ТИМОФЕЕВА сообщила, что у жителей Новобогдановки и других населенных пунктов резко увеличилось количество заболеваний. Кроме того, гибнут домашние животные, а от взрывов разрушаются здания.

По ее словам, местные жители обращались с требованием прекратить взрывы в МЧС, Кабинет министров и Секретариат Президента, но реакции не было.

Жители Новобогдановки обратились с иском в суд к Минобороны и МЧС, но 26 октября во время рассмотрения дела судья Соломенского райсуда г. Киева Олеся СЫТАЙЛО попросила их покинуть зал заседания и перенесла рассмотрение дела. Следующее заседание состоится 15 ноября.

29 декабря 2006 года Н.ШУФРИЧ заявлял, что в начале 2009 года МЧС ликвидирует последствия взрывов на 275-й базе ракет и боеприпасов Министерства обороны под Новобогдановкой. Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что МЧС и другие органы власти сделают все возможное, чтобы оградить население Новобогдановки от повторения взрывов. Он подчеркнул, что во время подрыва боеприпасов от малой до максимальной мощности разлет осколков составляет не более 12 метров. По словам министра, апробированный метод не угрожает экологии и обеспечивает безопасность населения и защиту от шума.

Запорожская областная санэпидемстанция обнаружила в Новобогдановке в воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в момент проведения уничтожения боеприпасов. Иных нарушений в состоянии окружающей среды в Новобогдановке и других населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от места подрыва боеприпасов, сотрудниками облСЭС не обнаружено.

*** Пожары и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и августе 2006 года. В результате погибло пять человек, были ранены свыше 10 человек.