Железнодорожные билеты еще не сделали именными

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») пока не ввела именные железнодорожные билеты, которые обещало вернуть в 2013 году Министерство инфраструктуры Украины.

Как сообщили УНИАН в справочной службе Киевского железнодорожного вокзала, «пока что официального распоряжения (по поводу введения именных билетов - УНИАН) не было». При этом в службе не владеют информацией о возможной дате их введения.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2012 года Министерство инфраструктуры сообщало, что «Укрзализныця» с 2013 года вернется к практике продажи именных железнодорожных билетов с целью предупреждения спекуляции.

Предполагалась покупка билетов при наличии документа, удостоверяющего личность – паспорта (внутреннего или заграничного), водительского удостоверения, военного или студенческого билета.

Напомним, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.