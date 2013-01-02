Милиция задержала виновников громких ДТП

Об этом сообщает Управление связей с общественность МВД Украины.

В сообщении напоминается, что 1 января около 4.00 утра в центре Ивано-Франковска, возле новогодней елки, автомобиль «ВАЗ-2109» наехал на группу людей, которые праздновали Новый год. Травмированы 8 человек, двое из них госпитализированы.

После наезда водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Следственно-оперативная группа областного УМВД и Ивано-Франковского горотдела милиции опросила очевидцев происшествия и приняла меры по установлению и розыску водителя-беглеца.

На утро 20-летнего жителя Ивано-Франковска, который был за рулем «ВАЗ-2109», задержали работники милиции. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато уголовное производство. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, 1 января около 3.30 в Алчевске Луганской области 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» в состоянии алкогольного опьянения проезжал возле новогодней елки, установленной в центре города. В это время граждане, которые встречали Новый год возле елки, начали бросать пустые бутылки в сторону проезжей части. Мужчине показалось, что одна из бутылок попала в его автомобиль. Из-за этого он направил машину на площадь, где была установлена новогодняя елка, и совершил наезд на гражданина, который, по мнению водителя, бросал бутылку в сторону его автомобиля. В результате наезда 24-летней житель Алчевска получил открытый перелом правой голени. Он был госпитализирован у городскую больницу. Водитель после совершения ДТП скрылся в неизвестном направлении.

Через 10 минут работники ГАИ установили местонахождение виновника ДТП и задержали его. Действия молодого человека квалифицированы следователями по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Водитель находится в изоляторе временного содержания Алчевского ГО.