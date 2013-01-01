На Полтавщине из-за пожара в доме пострадали пять человек
15:11, 01 января 2013Общество
1703 0
В городе Гадяч Полтавской области в результате пожара в жилом доме пострадало пять человек.
В Полтавской области в результате пожара в жилом доме пострадали пять человек
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел сегодня утром.
Пять человек получили ожоги тела, дыхательных путей, а также отравились продуктами горения. Они были доставлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы города Гадяч.
Огонь ликвидирован пожарно-спасательным подразделением.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter