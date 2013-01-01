На Полтавщине из-за пожара в доме пострадали пять человек

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел сегодня утром.

Пять человек получили ожоги тела, дыхательных путей, а также отравились продуктами горения. Они были доставлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы города Гадяч.

Огонь ликвидирован пожарно-спасательным подразделением.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.