На Полтавщине из-за пожара в доме пострадали пять человек

15:11, 01 января 2013
Общество
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В городе Гадяч Полтавской области в результате пожара в жилом доме пострадало пять человек.

В Полтавской области в результате пожара в жилом доме пострадали пять человек

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел сегодня утром.

Пять человек получили ожоги тела, дыхательных путей, а также отравились продуктами горения. Они были доставлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы города Гадяч.

Огонь ликвидирован пожарно-спасательным подразделением.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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