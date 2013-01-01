На Хмельнитчине в страшном ДТП погибли пять человек

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 12.58 31 декабря возле с. Требуховцы Летичевского района на автодороге Стрый-Кировоград-Знаменка водитель грузового автомобиля МАN (гражданин Турции) выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем Renault Duster.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек (водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля).

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.