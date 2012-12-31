Коллектив агентства УНИАН поздравляет всех с Новым годом

Дорогие друзья! От всего сердца коллектив агентства УНИАН поздравляет всех подписчиков и коллег-журналистов с праздниками. Пусть Новый год принесет вам только хорошие новости!

Мы же, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы эти новости вы узнавали одними из первых.

Успехов вам, здоровья и творческого вдохновения!

С Новым годом и Рождеством Христовым!