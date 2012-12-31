Коллектив агентства УНИАН поздравляет всех с Новым годом
21:38, 31 декабря 2012Общество
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Пусть Новый год принесет вам только хорошие новости!
С Новым годом! / Фото ВКонтакте
Дорогие друзья! От всего сердца коллектив агентства УНИАН поздравляет всех подписчиков и коллег-журналистов с праздниками. Пусть Новый год принесет вам только хорошие новости!
Мы же, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы эти новости вы узнавали одними из первых.
Успехов вам, здоровья и творческого вдохновения!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
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