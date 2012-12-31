Новогодняя «Ночь на Майдане» начнется в 21.00

Сегодня, 31 декабря, в 21.00 на Майдане Незалежности начнется праздничное действо по случаю встречи Нового 2013 года – концерт «Ночь на Майдане».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в новогоднюю ночь на главной площади страны киевлян и гостей столицы будут поздравлять группы «ТІК», «Друга ріка», «Братья Карамазовы», а также «ДДТ».

Традиционно с боем курантов начнется праздничный фейерверк.

Главная вечеринка страны будет продолжаться до двух часов ночи 1 января.

«Всех, кто пожалует на Майдан в праздничную ночь, приятно поразит мощное звуковое сопровождение и неординарные световые решения, а еще новый формат сцены – она будет 52 м длиной, а ее высота составит 14 м», - отмечается в сообщении

Кроме того, будет работать интерактивная площадка, где зрители и артисты смогут непосредственно поздравить Майдан и всю Украину с праздником Нового года.

Для проведения мероприятия на должном уровне городская власть будет обеспечивать охрану общественного порядка, медицинское сопровождение и меры безопасности на протяжении 31 декабря 2012 года и 1 января 2013 года, добавили в КГГА.