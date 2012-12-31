В первый день нового года в Украине будет до 3° тепла

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, как отмечается в сообщении, 1 января сохранится переменная облачность, без осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайней западе 2-7° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.