В первый день нового года в Украине будет до 3° тепла
13:55, 31 декабря 2012Общество
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В Украине в первый день нового года ожидается до 3° тепла, без осадков.
На 1 января осадков не обещают
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
В частности, как отмечается в сообщении, 1 января сохранится переменная облачность, без осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайней западе 2-7° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.
В Киеве и Киевской области без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.
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