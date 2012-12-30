Завтра в Украине осадки не ожидаются

На дорогах, кроме южной части и крайнего запада, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах, северных и центральных областях 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза (на Южном побережье 1-3° тепла), днем 4-9° тепла.

В Киевской области в понедельник - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем около 0°.