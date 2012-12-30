Опрос: После праздников украинцы выбросят в мусорку миллиард гривен

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством AgriSurvey Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По данным опроса, со стандартного праздничного стола на четырех взрослых и двух детей в среднем выбрасывается продуктов на 180 грн. Итого по всему городскому населению Украины праздничные отходы составляют около 930 млн грн.

«Таким образом, во время праздников городским населением на помойку выбрасывается количество продукции, эквивалентное 7500 тонн колбасы «Московская» или 13 тыс. тонн твердого сыра, или же 60 тыс. тонн мандаринов», – утверждает директор агентства AgriSurvey УКАБ Тарас Гагалюк.

По его словам, в ходе опроса 59% респондентов указали, что у них во время праздников портится до 5% закупленных продуктов, а тех, кто выбрасывает свыше 25% купленных к столу продуктов, было 5%.

По оценкам AgriSurvey, такие показатели свидетельствуют о том, что украинцам есть к чему стремиться в плане культуры потребления.

В то же время, по данным Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO), ежегодно в мире портится около 1,3 млрд тонн продуктов питания, а это около трети продукции, предназначенной для потребления людьми.