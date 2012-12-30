Прокуратура борется с коррупцией по новому Кодексу

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Прокуратуры города Киева, об этом сказал прокурор Киева Николай Бескишкий во время расширенного заседания коллегии прокуратуры по итогам работы в 2012 году.

По словам Н.Бескишкого, в условиях работы по новому уголовному процессуальному законодательству работа следователей переориентирована на расследование дел о преступлениях на приоритетных направлениях. «Каждое десятое дело из направленных в суд органами прокуратуры Киева – это дело о преступлениях в бюджетной сфере, каждое пятое – о взяточничестве», - сообщил он.

Кроме того, Н.Бескишкий отметил, что была усилена борьба с организованной преступностью и коррупцией. При этом треть выявленных организованных преступных групп действовала в сфере экономики.

Прокурор отметил, что основные усилия в работе прокуроров были направлены на соблюдение законов в деятельности органов государственного контроля. Таким образом, каждый третий из привлеченных при прокурорском реагировании – это должностные лица контролирующих органов.

Также, по словам Н.Бескишкого, органами прокуратуры значительное внимание уделено вопросам защиты конституционных принципов предпринимательской деятельности.

«Устранение бюрократических препятствий и силового давления на бизнес – один из главных приоритетов в нашей работе. В этом году нами восстановлены права более 300 предпринимателей, к ответственности привлечены 37 должностных лиц органов контроля за нарушение законодательства в этой сфере» - сказал он.

Н.Бескишкий отметил, что эффективность работы прокуратуры и в целом правоохранительных органов, особенно в сфере восстановления нарушенных прав человека и недопущения их нарушений, существенно растет.