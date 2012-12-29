СМИ: из-за раздела епархии на Луганщине разгорелся конфликт

Об этом в интервью EastKorr - Восточный корреспондент рассказал настоятель Свято-Успенского храма г.Рубежное протоиерей о. Евгений (Малетич).

«Поводом для конфликта стало недавнее снятие с должности управляющего нашей Северодонецко-Старобельской епархией архиепископа Агапита. У отца Виктора не выдержало сердце. Он в последнее время был участником очень бурных событий. Мы вместе недавно ездили в Киев к Митрополиту Владимиру, просили его разобраться в ситуации», - сказал о.Евгений.

Протоиерей сообщил, что после того как Луганскую епархию разделили на две – Луганско-Алчевскую с одной стороны, и Северодонецко-Старобельскую с другой, - в этой последней, «долгое время не получалось укорениться ни одному из тех архиереев, которых направляли сюда на должность управляющего епархией».

«Три церковных архиерея, встретив недостойный прием со стороны части местного духовенства, по сути, так и не смогли приступить к своей архипастырской деятельности. И казалось, что этому досадному конфликту не будет конца. Так было покуда в Северодонецк не был направлен архиепископ Агапит, окормляющий ее в течение вот уже пяти лет. Однако сейчас мы слышим, что нашего доброго архипастыря отправляют на покой, а его место отныне будет занимать епископ Пантелеимон», - сообщил протоиерей о. Евгений

По его словам, инициатором конфликта был благочинный Кременского округа и наместник Свято-Ильинского мужского монастыря архимандрит Иоасаф (Штанько), депутат Кременского райсовета:

«Он очень хочет стать управляющим епархией. И ранее проявлял такие амбиции. Но на заседании Священного Синода его не поддержал Митрополит Донецкий Илларион, что сыграло решающую роль», - отметил священнослужитель.

«А недавно, насколько мне известно, с подачи архимандрита Иосафа появилось письмо от одной из жительниц Кременского района с какими-то обвинениями в адрес владыки Агапита, из-за чего его и отстранили», - рассказал о.Евгений

Он сообщил, что приезжала комиссия, которую возглавлял архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан: «Я спросил его: «Вы были председателем комиссии. Почему выслушали только одного священника, о. Георгия (Дубовика) из Северодонецка, имеющего очень неоднозначную репутацию? Скажите, в чем владыка Агапит виноват?».

«Увы, внятного ответа мы пока не получили. Если наш владыка не виноват ни в чем, то мы обязаны его защищать», - сказал протоиререй о.Евгений.

По его словам, во время встречи священников с Митрополитом Киевским и всея Украины Блаженнейшим Владимиром тот сказал, что до Рождества должен еще раз собраться Священный Синод, где этот вопрос будет обсуждаться. А епископ Пантелеимон пообещал, что будет просить Митрополита Владимира вернуть в Северодонецко-Старобельскую Епархию Архиепископа Агапита.

«Но несколько часов назад ситуация изменилась. Я узнал, что завтра, 30 декабря, епископ Пантелеимон намерен провести службу в одном из наших храмов, то есть, начать исполнять свои обязанности. Выходит, нам говорят одно, но делают совершенно другое. Сколько еще должно случиться смертей, чтоб беды оставили нашу епархию и восторжествовала истина?» - негодует священник.