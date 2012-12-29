В Севастополе начали судить россиянина, обвиняемого в убийстве двух девочек

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Севастополя, на судебном заседании присутствовали обвиняемый и некоторые из потерпевших. В ходе заседания установлены личности обвиняемого и потерпевших, сторонам объяснены их права и обязанности.

Коллегия судей также рассмотрела ходатайство адвоката обвиняемого о назначении ему медицинской экспертизы. В ходатайстве отмечается, что в обвиняемого во время нахождения в следственном изоляторе случился инсульт.

Прокуратура поддержала данное ходатайство. Суд принял решение его удовлетворить.

Следующее судебное заседание состоится после проведения экспертизы.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информацию, предоставленную в Генеральной прокуратуре Украины, заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина РФ в резонансном убийстве двух девочек и растлении детей. Кроме того, обвинение предъявлено также гражданке Украины, которая скрыла совершенное им особо тяжкое преступление (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Установлено, что гражданин РФ, проживая в Севастополе на протяжении длительного времени, совершал преступления в отношении малолетних детей 1993-2000 годов рождения. В апреле 2012 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту развращения малолетней по ч. 2 ст. 156 УК Украины, в ходе расследования которого установлена его причастность к совершению целого ряда совращения малолетних и умышленного убийства двух девочек.

Уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Позже дело было перенаправлено в Гагаринский районный суд, где обвиняемым совершено большинство преступлений.

10-летняя Настя Балябина и 11 летняя Таня Мизина 4 января 2011 года ушли из дому и не вернулись. Родители обратились в милицию, но поиски были безрезультатными. 29 января девочки были найдены мертвыми в районе заброшенных гаражей. На теле каждой из них обнаружены ножевые ранения, по неофициальной информации, девочки были изнасилованы.