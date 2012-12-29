Мать оставила сумку с младенцем и запиской под дверью больницы

Ребенок лежал в сумке. Кто и когда его принес - врачи не знают. Ведь медучреждение находится на улице Киевской возле автовокзала. Роженица могла быть и не местной жительницей, а привезти ребенка из села или райцентра, сообщает Gazeta.ua

"Это вполне здоровый мальчик. Неизвестная мама написала в записке, что назвала его Андрюшей, потому что он родился 12 декабря 2012 года, - рассказывает Александр Шевчук, заведующий отделением детской патологии, где обследовали младенца. - Кроме того, в записке женщина объяснила, что не имеет возможности воспитывать сына и поэтому вынуждена так поступить ".

В больнице говорят, что малыш был тепло одет и лежал в подгузниках. У ребенка нашли баночку с детской смесью.

"Мы осмотрели Андрюшу - его состояние удовлетворительное. Пока малыш побудет у нас, пока на него оформят документы. После этого его заберут в Дом ребенка и затем мальчика можно будет усыновить", - добавляют в отделении.

Напомним, в начале ноября на этой же улице Киевской в ​​Ровно прохожий нашел на помойке труп младенца. Роженица выбросила его в пакете. Милиционеры уже разыскали вероятную мать - 21-летнюю женщину из Хмельницкой области, не имеющего постоянного места жительства. Она утверждает, что у нее произошел выкидыш на 7-ом месяце и недоношенного младенца она оставила под домом.