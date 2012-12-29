Эксперт: Украинцы не дождутся улучшения в новом году

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал экономист Александр Жолудь.

"В начале следующего года будут продолжаться и развиваться те тенденции, которые мы имели во второй половине текущего года. Мы будем продолжать иметь отрицательный, или практически нулевой рост промышленности. Цены на украинские экспортные товары: металлы, удобрения, продукцию машиностроения и сельского хозяйства будет оставаться на том же уровне, на котором были. Не ожидаем роста ни цен, ни спроса, что, безусловно, ограничивает экономический рост ", - считает экономист.

По мнению Жолудя, и внутри страны не стоит ожидать повышения доходов населения.

"Внутри страны мы не ожидаем существенного повышения ни цен, ни доходов. То замедление, которое шло в 2012 году по доходам населения, продлится как минимум в первом квартале следующего года", - сказал он.

Экономист отметил, что в 2013 году произойдет постепенное ослабление гривни.

"Оно не состоялось в прошлом году по политическим причинам, а не потому, что так сложилась экономическая ситуация. Это был большой внешнеторговый дефицит на фоне фиксации притока средств из-за рубежа, инвестиций и долгов. Оно все равно давит на курс. То, что его сегодня удержали, достаточно агрессивно ограничив кредиты, это временное явление. Основная причина - внешнеторговая ситуация никуда не делась, и она влияет и в дальнейшем ", - убежден Жолудь.

Экономист добавил, что "по сравнению с последним кварталом 2012 года, ситуация почти не изменится и будет оставаться такой же сложной".