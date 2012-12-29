В Житомире глыба льда проломила девушке голову

18:21, 29 декабря 2012
Общество
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В Житомире глыба льда упала на 18-летнюю девушку и проломила ей голову.

лед сосулька / Фото : Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС

Как сообщили в Житомирской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, происшествие произошло в Житомире на троллейбусной остановке возле перекрестка улиц Киевская и Московская.

В результате падения глыбы 18-летняя девушка получила открытую черепно-мозговую травму и ее в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Житомира, где она до сих пор находится. Сейчас медики борются за ее жизнь.

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