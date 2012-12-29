Нацбанк разрешил Лагуну купить Кредитпромбанк

Об этом сообщает пресс-служба "Дельта-Банка".

Как говорится в сообщении, Нацбанк также согласовал назначение председателем правления "Кредитпромбанка" Виталия Масюры, который по совместительству занимает должность первого заместителя председателя правления "Дельта Банка".

Предварительное разрешение Антимонопольного комитета Украины на осуществление этой сделки было получено 25 декабря.

Как сообщал ранее УНИАН, совладелец "Дельта Банка" (г. Киев) Николай Лагун приобретает крупный украинский банк "Кредитпромбанк" за символическую цену 1 доллар.

"Кредитпромбанк" работает на рынке Украины с 1997 года. По данным Национального банка, на 1 октября 2012 года банк занимает 19-е место среди 175-ти банков Украины (активы составляют 12,548 млрд грн).