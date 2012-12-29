Как будут праздновать Новый год нардепы

Народные депутаты Украины на Новый год поедут в Москву и в Карловы Вары, а среди подарков себе и близкими будут Интернет-планшеты.

Об этом они рассказали в интервью УНИАН.

В частности, заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский на Новый год планирует отсыпаться дома, при этом не включая телевизор, потому что там «московская попса». На Рождественские праздники он планирует попасть к родителям жены – в горы на Ивано-Франковщине.

Наилучшим подарком для себя он назвал первую за много месяцев встречу всей семьей.

Народный депутат Украины от «Батькивщины» Юрий Стець говорит, что «часовые нули» дома не празднует. «В прошлом году мы сели с детьми и поехали в гости к Петру Порошенко. В позапрошлом году встречали Новый год возле Лукьяновского СИЗО. Интересно, что дети очень поддержали это наше желание, потому что для них важно понятие дружбы, совести и чести», - сказал он.

Сыновей Ю.Стеця на Новый год ожидает полный набор футбольной формы сборной Украины их размера. Дочь получит коралловые украшения: ожерелье и браслет на руку. А самая младшая – платье. «Жена получит то, что она хочет. Веселее всего то, что она знает, что я знаю, что она хочет», - сказал он.

Народный депутат Украины Николай Катеринчук в подарок на Новый год хотел бы получить хорошее настроение. «Материальные «хотелки» - это то, что может удовлетворить на какое-то мгновение, а вот настроение праздничное – это то, что нужно дарить. Но вот если бы мне кто-то подарил бюджет, чтобы снять фильм «Декабрист», то это меня очень приятно удивило бы!», - сказал он.

Народный депутат Украины от “Батькивщины” Владимир Яворивский праздники планирует провести с женой. Хочет поехать в Карпаты на машине, на Рождество поехать к друзьям.

«Как раз должны уложиться в те одиннадцать дней, которые имеются на каникулы», - сказал он и добавил, что уже приобрел подарки для родных. При этом В.Яворивский отметил, что расходы имеет большие, ведь подарки нужно дарить и команде его помощников, и друзьям, и знакомым.

О себе же говорит, что его трудно удивить подарком, но был бы приятно удивлен книгой, которой еще нет в его библиотеке.

Народный депутат Украины от “Батькивщины” Александра Кужель хочет получить «спокойный отдых, чтобы восстановиться». «Сейчас муж решает, куда мы в этом году поедем», - сказала она.

Говорит, что День Святого Николая для нее важнее Нового года и внучкам она уже самые главные подарки сделала. «Да и для себя ничего такого особого не ожидаю, потому что Миколайчик мне уже принес браслетик «Фрай Вилли» (известен австрийский ювелирный дом - УНИАН)», - рассказала А.Кужель.

У народного депутата Украины от «УДАРа» Ирины Геращенко зимние праздники также начинаются со дня Святого Николая, а на Новый год всегда приходит Дед Мороз, «причем иногда предупреждает звонком о своем приходе».

И.Геращенко рассказала, что каждый год ее семья использует живую елку и уже десять лет издает домашнюю газету накануне Нового года, где они определяют события года для семьи.

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник Новый год будет встречать дома, на Черкасчине. Отмечает, что елку в этом году купил сам и сделал праздничную иллюминацию. Говорит, на его новогоднем столе обычно все, что готовят в украинских семьях, а домашнюю колбасу он готовит сам.

В.Олейник купил внукам конструктор и машину на радиоуправлении, а сыновьям - рубашки. «После двенадцатого часа мы выпиваем по бокалу шампанского, я - бокал вина, и выхожу на улицу делать салют. Также очень ждем следующего праздника - Рождество. На этот праздник к нам приходят кумовья, сваты, поем колядки», - сказал он.

Народный депутат от ПР Николай Левченко Новый год вместе с семьей встречать собирается в Москве. Младшим детям планирует дарить игрушки и конструкторы, одному старшему сыну - бутсы и новую футбольную форму, второму - новый iPad, а жене - сумочку.

Народный депутат Украины от ПР Олег Царев с семьей и друзьями поедет в Карловы Вары. «Везу туда четверых детей, маму и жену. Будем гулять, кататься на лыжах» - рассказал он.

Матери регионал собирается подарить электронную книгу, жене и себе – iPhone 5, а два их старых четвертых айфона подарит двум старшим детям. «Игрушки достаточно дорогие, поэтому они легко переживут, что аппараты были какой-то время в родительском пользовании», - сказал он.

Народный депутат Украины от ПР Александр Волков собирается встретить Новый год в семейном кругу. «Я хочу поехать к своим избирателям, к своим друзьям, встретиться с ними и провести Новый год в Сумах», - сказал он.

Двум младшим детям на праздник подарит конструктор, а старшая дочь получит iPad. «А себе что-то ничего не хочу. Всегда загадываю желание под куранты. В прошлом году загадывал победить на выборах – мы это сделали. До того загадывал дочь, затем сына – чтобы жена родила», - рассказал А.Волков.