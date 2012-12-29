В Новогоднюю ночь украинское небо будут охранять усиленно

В Новогоднюю ночь воздушную границу нашего государства будут охранять свыше 2 тысяч 200 военнослужащих, которые будут дежурить на командных пунктах и пунктах управления в составе дежурных звеньев. К боевому дежурству также будут привлечены около 400 единиц вооружения и военной техники частей противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

В сообщении отмечается, что руководство и управление дежурными силами по противовоздушной обороне государства осуществляется с командного центра Воздушных Сил. Круглосуточно здесь несет службу дежурная смена военнослужащих, которой руководит оперативный дежурный. В Новогоднюю ночь на боевом посту будет дежурная смена во главе с полковником Юрием Онищенко.

Как сообщил временно исполняющий обязанности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-майор Сергей Дроздов, боевое дежурство в Новогоднюю ночь будет проходить в привычном режиме. Оперативные службы будут работать в тесном взаимодействии с коллегами из соседних государств. По словам С.Дроздова, командованием Воздушных Сил уделяется особое внимание вопросам противодействия проявлениям воздушного терроризма и контроля за порядком использования воздушного пространства нашего государства.

«С этой целью организовано и осуществляется постоянное взаимодействие пунктов управления дежурных сил и субъектов борьбы с терроризмом, в том числе с Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины, Управлением государственной охраны и государственными органами, осуществляющими обслуживание воздушного пространства Украины», – сообщил С.Дроздов.

Дежурными силами по противовоздушной обороне государства осуществляется постоянный контроль за порядком использования воздушного пространства. В среднем за сутки ими сопровождается более 1300 воздушных целей.

В течение 2012 года дежурными силами по противовоздушной обороне государства выявлен и обеспечен контроль полетов над территорией и вблизи государственной границы Украины около 560 тысяч воздушных судов. Личный состав дежурных боевых обслуг Воздушных Сил выявил и прекратил 40 нарушений правил использования воздушного пространства. Зафиксировано 5 нарушений государственной границы в воздушном пространстве.