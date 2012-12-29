СМИ: Товары на предновогодних распродажах на самом деле дороже, чем обычно

Об этом сообщает ТСН.

Перед новогодними праздниками украинские продавцы завешивают все витрины привлекательными сообщениями о больших скидках. Если верить написанному - все отдают за бесценок. Однако эксперты говорят, что такие распродажи - иллюзия.

"Надувается" цена. Когда вы видите скидку 70%, это означает, что скорее всего изначальная цена была завышена, чтобы дать вам от большей цены большую скидку", - говорит маркетолог Дмитрий Роденко.

Поймать продавцов на откровенной лжи сложно, потому что цены повышают заранее. Остальные махинаций увидеть проще. Минус восемьдесят остаются на витрине. Внутри - одежду предлагают уже за половину стоимости. А когда дело доходит до конкретного ценника, скидка составляет лишь несколько гривен.

Подобная ситуация с продажей электроники. Если сравнить "сниженные" цены на распродажах с ценами на те же товары в интернете, то выяснится, что "удешевленные" товары стоят даже дороже чем обычно. Разница может достигать нескольких тысяч гривен.