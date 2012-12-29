Молотком по голове убит глава федерации бокса Приморья

05:27, 29 декабря 2012
Общество
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Во Владивостоке убит вице-президент Приморской федерации бокса.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, 28 декабря 2012г. в доме на ул.Карла Маркса было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что полученная им черепно-мозговая травма была нанесена молотком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Следствие отрабатывает несколько версий. Наиболее вероятная - убийство из корыстных побуждений, поскольку похищен автомобиль, принадлежавший убитому, а также ценности, находившиеся в доме. Пропавшую машину в тот же день обнаружили в канаве у дороги в Черниговском районе Приморья.

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