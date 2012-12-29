Официальный курс валют на 29 декабря
04:00, 29 декабря 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 29 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 28 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1053.7172 (на 28 декабря – 1060.3514)
10 RUR – 2.6316 (на 28 декабря – 2.6223)
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